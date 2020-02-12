تنظيم فعالية «أنا مبتكر»

الشارقة (الاتحاد) نظمت دائرة الحكومة الإلكترونية، بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فعالية «أنا مبتكر» وذلك تزامناً مع فعاليات الدولة في شهر الإمارات للابتكار، بهدف الاستفادة من طاقات وكفاءات أصحاب الهمم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ودمجهم بمجتمع يواكب أحدث التقنيات الرقمية ويتفاعل معه بشكل متسارع.

ويميل أصحاب الهمم بشكل عام إلى اكتشاف محيطهم، وتفريغ طاقاتهم، وإبراز مواهبهم، من هنا جاءت فكرة الدائرة في توفير عدد من الألعاب الرقمية التعليمية ذات صلة بالابتكار، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع الإعاقة لكل طفل في المركز ونقاط القوة والضعف لدية لتحديد مدى استفادته من الألعاب الرقمية المناسبة له، وبالتالي زيادة فرص التعلم أمامه، وخلق بيئة معرفية قائمة على مشاركة جميع طلاب مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بهذه الفعالية المتميزة.

وقد تفاعل جميع الطلاب بشكل كبير مع مجموعة الألعاب الرقمية التعليمية، حيث عملت هذه الألعاب الرقمية على التقليل من تأثير الإعاقة أو الصعوبة التي يُعاني منها المشاركون.

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