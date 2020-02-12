منصة لرسم مستقبل النقل خلال الخمسين عاماً المقبلة

هالة الخياط (أبوظبي)

أطلق مركز النقل المتكامل منصة داخلية لموظفيه تتيح لهم طرح أفكارهم لرسم مستقبل النقل للخمسين عاماً القادمة، وتقديم كل الأفكار التي تساهم في تحقيق نقل مستدام في إمارة أبوظبي.

وخلال فعالية نظمها المركز أمس في إطار شهر الابتكار، قدم المهندس خالد السويدي مستشار النقل البري في المركز الخطط المستقبلية للنقل المستدام وأبرزها فكرة الميل الأول وحتى الميل الأخير والذي يتضمن توفير كافة وسائل النقل المساعدة لزيادة الاعتماد على حافلات النقل العام، بما في ذلك الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، بما يزيد من نسبة الإقبال على وسائل النقل العام، عوضاً عن استخدام السيارات الخاصة أو التاكسي.

وأكد السويدي اهتمام حكومة أبوظبي بكل الأفكار المبتكرة في مجال النقل على أن تكون ابتكارات ووسائل نقل آمنة، ويمكن تنفيذها على أرض الواقع، وبما يحقق زيادة الإقبال على وسائل النقل المستدام.

وتضمنت الفعاليات التي كانت في مقر مركز النقل المتكامل منصة لمجالس الشباب من مختلف القطاعات الحكومية لإطلاعهم على خطط المركز في مجال النقل البري المستدام، بالإضافة إلى منصة مخصصة لموظفي المركز لتقديم اقتراحاتهم في شأن تطوير العمل داخل المركز. وأعلن مركز النقل المتكامل أمس، استقطابه للابتكارات التي تتعلق بتوفير نقل مستدام، حيث عرض فاهم بشير الماس من شركة روبوتات الألماس جهازاً يساهم في حماية الطلبة من النسيان داخل حافلات النقل المدرسي.

وقال الماس خلال استضافته أمس إن الجهاز الذي يطرحه يعطي إشارات بشأن تعداد الطلبة في حافلات النقل المدرسي، وفي حال كان هناك طلاب لا يزالون في الحافلات يرسل إشارات تحذيرية بوجود طلاب في الحافلة.