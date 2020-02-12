«واتساب» لخدمات اجتماعية الشارقة

الشارقة (الاتحاد) استعرضت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة في فعاليات أسبوع الابتكار بالشارقة مشروع «الواتساب» الذي يعمل تقنياً بنظام، وتعد الدائرة أول جهة تحول مركز اتصالها إلى مركز تواصل يعمل بخاصية «الواتساب» تم ربطه آلياً بنظام إدارة علاقات المتعاملينCRM، يتيح للمتعاملين المحادثة الفورية لطلب الخدمة، حيث يتضمن المشروع طلب 17 خدمة ضمن 5 فئات رئيسة، من خلال الرد الآلي باللغتين العربية، والإنجليزية، على مدار الساعة.

وأكدت خلود النعيمي، المدير التنفيذي لشؤون خدمة المجتمع، حرص الدائرة على المشاركة في أسبوع الابتكار بشكل سنوي، لما يمثله هذا الحدث من أهمية في تعزيز الابتكار والإبداع .

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