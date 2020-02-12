«تحدي الخمسين» ورشة بجامعة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أطلق مركز جامعة أبوظبي للابتكار مسابقة «جامعة أبوظبي تبتكر» في ثلاث فئات مختلفة تضمنت «طلبة جامعة أبوظبي يتفوقون» التي تركز على تحسين الوسائل التعليمية والتجربة الطلابية.

أما فئة «نحو حرم جامعي صديق للبيئة»، فتشجع الأفكار الرامية إلى تحسين حياة الحرم الجامعي فيما يتعلق بالاستدامة والمرافق والفعاليات والأنشطة المجتمعية.

من جهة أخرى، تستعد جامعة أبوظبي إلى استضافة ورشة تفاعلية حول «تحدي الخمسين»، الذي يُعد أكبر تحدٍ وطني لتصميم مستقبل دولة الإمارات، بما في ذلك الوصول إلى نسبة الصفر في الحوادث المرورية، والوصول نسبة صفر استخدام البلاستيك.

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