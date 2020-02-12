14 مشروعاً مرشحاً في مضمار التنافس على جائزة الشارقة للابتكار

لمياء الهرمودي (الشارقة)

تستمر ابتكارات الشارقة في أسبوع الشارقة للابتكار ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، حيث يتنافس نحو 14 مشروعاً وابتكاراً في مختلف المجالات، على جائزة الشارقة للابتكار لأفضل مشروع مبتكر، والذي سيتم الإعلان عن الفائزين بها اليوم.

وعرضت أسماء محمد طالبة ماجستير من جامعة الشارقة بكلية العلوم في تخصص التقنيات الحيوية، وتعمل موظفة تعمل في مختبر الأغذية ببلدية مدينة الشارقة، مشروعها، بعنوان: «تطوير التقنيات الجزيئية للكشف الدقيق عن ملوثات الخنزير في الأطعمة»، وهو عبارة عن تطوير بروتوكول جزيئي كمي ونوعي يعتمد على تحليل الحامض الريبي (DNA) الموجود في الأطعمة للكشف عن وجود آثار لمستخلصات الخنزير في الأغذية المحتوية على الجيلاتين.

وقالت أسماء:«بدأت بحثي بناءً على تحد كنت ألاحظه، وهو فحص آثار الخنزير في مختلف أنواع الأطعمة، خاصة التي تحتوي على الجيلاتين، ومادة الجيلاتين عباره عن مادة يتم استخلاصها من جلود، وعظام الحيوانات من ثم تحول إلى مسحوق بودرة تستخدم في الكثير من المنتجات كمكون أساسي وبكميات قليلة جداً».

وأضافت أسماء: بسبب تطور تكنولوجيا تصنيع الغذاء، ومن أجل التأكد بأن جميع المعلومات على البطاقة الغذائية التي تصاحب العينة الغذائية دقيقة، قمت بتطوير طرق استخلاص مادة «الدي ان أي»، الذي يصعب عزله بالطرق التقليدية، ومن ثم قمت بتطوير طرق الكشف عن آثار الخنزير من خلال الفحص الجيني، وذلك باستخدام تقنية الـ «real time PCR ». وتمكنت بنجاح من الحصول على نتائج دقيقة، للكشف عن آثار الخنزير في المنتجات الأكثر تعقيداً فالتصنيع، ومثال على ذلك: حلاوة الجيلاتين التي تباع بكثرة في الأسواق، ويستهلكها نسبة كبيرة من الأطفال.

وأوضحت طالبة الماجستير صاحبة الابتكار: لقد أصبح الغش في الأطعمة المصنعة تهديداً ممنهجاً يتعدى كونه مجرد خطأ في تحويل أو تركيب الأغذية، بالتالي أصبحت الحاجة لأدوات تحليل متطورة لتحديد الأصول، والتراكيب الغذائية، أمرا ملحا. ويأتي ذلك لأسباب صحية، ودينية، وبحسب لوائح الحفظ والسلامة الغذائية المعتمدة وطنياً ودولياً.