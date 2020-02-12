«المعاشات» تطلق تحدي الـ 25 يوماً و»المجلس المبتكر»

أبوظبي (وام)

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حرصها على تعزيز نهج الحكومة الرامي إلى غرس ثقافة الابتكار في مؤسسات العمل الحكومية، ترسيخاً لجهودها في أن تكون حكومة دولة الإمارات الأكثر ابتكاراً وإسعاداً لشعبها بحلول الذكرى الخمسين لقيام دولة الاتحاد.

وقالت حصة الهاشمي، المدير التنفيذي للابتكار بالهيئة: تأتي أنشطة الهيئة وفعاليتها في شهر الإمارات للابتكار 2020 ضمن خططها لتبني قيم الابتكار كأحد الممارسات المطلوبة من أجل تحسين وتطوير خدماتها، بحيث ترتقي إلى مستوى تطلعات متعامليها. وأضافت بأن أولى الأنشطة التي تنفذها الهيئة خلال هذا الشهر هو إطلاق تحدي الـ 25 يوماً، ويتمثل هذا التحدي في تحويل خدمة انتقال المؤمن عليه من جهة عمل إلى أخرى إلى خدمة إلكترونية، ويشارك في التحدي وحدتي الاشتراكات، ونظم المعلومات بالهيئة.

وقالت إن الهيئة دشنت كذلك مجلس المعاشات المبتكر لتقديم خدماتها إلى الجمهور في أجواء خارجية بهدف تقديم تجربة جديدة في الحصول على الخدمات بعيداً عن أجواء المكاتب وتأثيرها النفسي على المتعاملين، حيث تشهد المجالس التي تنفذها الهيئة خدمات التدريب واستطلاع آراء المتعاملين في التطبيق الإلكتروني المحدث الذي ستعلن عنه الهيئة قريباً، بالإضافة إلى فعاليات لتعزيز الابتكار عند الأطفال من خلال عدد من الأنشطة والألعاب.