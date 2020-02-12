جمارك أبوظبي تطلق منصة «ابتكار» ومجلس الشباب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن إطلاق منصة الابتكار المؤسسي الذكية «ابتكار»، تحت شعار: «نحن نبتكر»، وذلك ضمن أسبوع الابتكار بجمارك أبوظبي لعام 2020، وعن إطلاق مجلس الشباب لموظفي الجمارك، بالإضافة إلى تكريم الموظفين والمفتشين المتميزين بعدد من الجوائز تشمل جائزة الصقور وجائزة الحصن وجائزة الموظفين المبتكرين، وتوزيع الدروع وشهادات الشكر والتقدير والتقاط الصور التذكارية في أجواء تفاعلية بناءة.

جاء ذلك على هامش الملتقى السنوي الثاني للموظفين الذي عقد في فندق دبليو بجزيرة ياس بأبوظبي، وذلك لتعزيز التواصل الفعال والتوعية المؤسسية والتأكيد على توطيد العلاقة بين الإدارة العليا بجمارك أبوظبي وجميع موظفيها في كافة مراكزها الجمركية البرية والبحرية والجوية.

وحضر الملتقى عدد كبير من موظفي ومفتشي الجمارك وعلى رأسهم راشد لاحج المنصوري مدير عام جمارك أبوظبي والمدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات ومدراء المراكز الجمركية.

وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام جمارك أبوظبي: «يسعدني أن أرحب بكم اليوم في الملتقى السنوي الثاني لموظفي جمارك أبوظبي، لشرح وتوضيح توجه الإدارة العليا حول أهمية إشراك وتفاعل جميع موظفي ومفتشي جمارك أبوظبي في كافة المواقع الإدارية والميدانية، للعمل على إنجاح تنفيذ مهام ومشاريع الخطة السنوية المؤسسية لعام 2020، مع التأكيد على مسؤولياتكم الجماعية والفردية لتحقيق رؤية جمارك أبوظبي كهيئة جمركية رائدة عالمياً تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة».

وتابع: «نلتقي اليوم لنقف على ما أنجزناه من نتائج إيجابية متميزة خلال العام الماضي، ونشد على أيدي وسواعد من عملوا بجد واجتهدوا وتميزوا وأبدعوا وابتكروا، فهم من ساعدونا في توصيل رسالة وأهداف الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وعلى إنجاز ما تم تحقيقه من قفزة كبيرة في تنفيذ إنجازات خريطة الطريق بشكل فاق توقعات الخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير المؤسسة، وذلك من حيث نسبة وحجم الإنجاز، وكذلك الوقت القياسي لتحقيقه، فلقد ارتفع مؤشر تصنيف البنك الدولي من 81.1% إلى 85%، وهو المؤشر الذي يقيس الوقت والتكلفة المرتبطين بالعملية اللوجستية لتصدير واستيراد البضائع، بالإضافة إلى قياس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على معياري الوقت والتكلفة التراكمية، وذلك بالوصول إلى المركز الأول إقليمياً والثامن والخمسين عالمياً.

وأضاف: تم تطبيق نظام أتمتة إدارة رأس المال البشري على السحابة الإلكترونية بشكل شامل، وبذلك تعد جمارك أبوظبي أول جهة حكومية في الشرق الأوسط في تطبيق هذا النظام، وأول جهة على مستوى العالم في تطبيق المساعد الرقمي لإدارة رأس المال البشري، علاوة على اعتبارها أسرع جهة في الشرق الأوسط على مستوى شركة أوركل قسم الاستشاريين في تنفيذ مشروع التحول الشامل لإدارة رأس المال البشري على السحابة الإلكترونية في مدة قياسية تقدر بثلاثة أشهر فقط».

وأشار إلى أنه خلال الفترة الحالية تم تصنيف جمارك أبوظبي كإحدى أفضل جهتين ضمن مستوى النضج على مستوى الإمارة بنسبة 93.9% من بين 29 جهة حكومية مشاركة حسب تقييم مركز الإحصاء أبوظبي في برنامج المؤشر الإحصائي في إمارة أبوظبي لعام 2019.

وأضاف: «أنجزنا كذلك خلال الفترة الماضية الحصول على شهادة الآيزو مواصفة ISO21500:2012 في المبادئ الإرشادية لإدارة المشاريع، وعلى شهادة الآيزو مواصفة ISO10006:2017 في المبادئ الإرشادية لإدارة الجودة في المشاريع محققين أفضل نسبة لتطبيق معايير إدارة المشاريع بمعدل بلغ 100%، وارتفعت نسبة التوافقية مع اتفاقية كيوتو المعدلة من 95% إلى 98.4%.

وقال: في مجال التوطين ودعم الكفاءات الوطنية، عملنا على تمكين الكوادر الإماراتية في مجال حماية الحدود، وذلك برفع نسبة التوطين خلال العام الماضي في كافة المراكز الجمركية المنتشرة في إمارة أبوظبي إلى نسبة 100%، كما عززنا من كفاءة المفتشين باستحداث تقنية تدريب حديثة عبر الواقع الافتراضي للعمليات الجمركية والتفتيش الجمركي على اختلاف المراكز الجمركية البرية والبحرية والجوية بنسبة 100%. بالإضافة إلى ذلك قلصنا متوسط زمن التخليص الجمركي عن البضائع في المراكز الجمركية المختلفة من 47 دقيقة في العام 2018 إلى 13 دقيقة فقط في 2019، وذلك عبر تحديث الإجراءات المطبقة لعمليات التفتيش باستخدام التقنيات الحديثة وتوقيع الاتفاقيات مع الشركاء.

وتوجه بالشكر والتقدير لجميع موظفي الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على اختلاف درجاتهم الوظيفية، على تعاونهم وجهودهم الحثيثة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والارتقاء بالعمل الجمركي لإمارة أبوظبي بما يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف دول العالم المتقدم، سائلاً المولى عز وجل أن يديم التعاون والتنسيق المستمر بين جميع القطاعات والإدارات والأقسام، ويبارك جهودهم الرامية إلى تحقيق الأمن والأمان لوطننا الغالي.

وتم خلال الملتقى مناقشة واستعراض المشاريع المنفذة في العام الماضي، وكذلك المشاريع المستقبلية لعام 2020 طبقاً للخطة الاستراتيجية من قبل المهندس خالد المرزوقي مدير مكتب إدارة المشاريع بجمارك أبوظبي.