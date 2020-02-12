حمدان بن زايد يطلع على مستجدات مخطط مشروع جبل الظنة السكني في منطقة الظفرة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل كلاً من معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل .

واطلع سموه خلال اللقاء على المخطط العام لمشروع جبل الظنة السكني الذي تقدر تكلفته الإجمالية بنحو مليارين و700 مليون درهم والمستجدات الخاصة بتصميم المشروع الذي يقع قبالة شواطئ منطقة الظفرة.

كما اطلع سموه على سير العمليات التخطيطية والتشغيلية، وذلك بهدف استيعاب وخدمة الموظفين وعائلاتهم من العاملين في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الظفرة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية التخطيط بعيد المدى للمشاريع التطويرية والاستراتيجية القادرة على تعزيز الجهود والإسهام في دفع عجلة التنمية عبر تطوير خطط شاملة لكل حي سكني جديد، بنمط يلبي احتياجات قاطنيها، وتوفير الخدمات المقدمة للمجتمع، وذلك بما يحافظ على استقرار ونماء ورخاء مواطني وسكان منطقة الظفرة.

وأشار سموه إلى أن المشاريع السكنية التي يتم تنفيذها حالياً في مدن الظفرة المختلفة تنسجم مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للمجتمع وتلبي متطلبات التطور الذي يسير بوتيرة متصاعدة.

وثمن سموه الدور الريادي الذي تلعبه دائرة البلديات والنقل وشركة مدن العقارية، في تطوير المشهد السياحي والإسكاني والتخطيطي على مستوى إمارة أبوظبي، حيث تلعب دوراً جوهرياً في توفير عوامل التنمية المستدامة والبنية التحتية وتخطيط المجتمعات وجودة المعيشة، وذلك من خلال إشرافها على كافة المشاريع التطويرية في إمارة أبوظبي.

حضر اللقاء سعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عبدالله الساهي وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة وسليمان داوود السكسك نائب الرئيس التنفيذي في شركة مدن العقارية.

يذكر أن مساحة المشروع للمرحلة الأولى تبلغ نحو 129 هكتاراً، ويحتوي المخطط العام على أكثر من 1449 شقة سكنية ومدرستين و8 مساجد ومركز رئيسي وعيادة طبية وأكثر من 700 فيلا مستقلة وفلل تاون هاوس، حيث يستوعب المشروع عند انتهائه نحو 12 ألف نسمة.