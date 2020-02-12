عبدالله بن زايد يستقبل أمين عام مجلس التعاون الخليجي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جرى، خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله الجديد، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي بالتنمية والازدهار والتقدم والرخاء.

حضر اللقاء، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وسعادة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

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