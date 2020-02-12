الامارات | شرطة عجمان تزيل 49 منزلاً مهجوراً في عجمان خلال عام 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تزيل 49 منزلاً مهجوراً في عجمان خلال عام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والأمان، ومحاربة الجرائم المقلقة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، تمكن قسم الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط من إزالة 49 مسكناً مهجوراً بعد مطابقتها لكافة الشروط المعتمدة للهدم والمعاينة الميدانية لفريق لمختصين لهذه المساكن.

وقالت الرائد فاطمة عبيد الشامسي رئيس قسم الشرطة المجتمعية أن الحملة جاءت ضمن جهود شرطة عجمان لتعزيز الأمن والأمان، ومحاربة الظواهر الإجرامية التي تنتشر في المنازل المهجورة والتي يستغلها البعض لارتكاب الممارسات المخالفة للقانون والجرائم المقلقة، فكان واجباً التحرك للحد من هذه الظواهر بإزالة جميع المنازل المهجورة في الإمارة بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط.

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وأضافت رئيس قسم الشرطة المجتمعية أن دوريات الشرطة والمجتمع تجوب جميع مناطق الإمارة للكشف عن البيوت المهجورة ورفع تقارير أمنية مع بيان الرقم المكاني لكل مسكن ومخاطبة الشركاء المعنيين بالتواصل مع الملاك لإزالة مسببات الاخطار الأمنية، ومن ثم يقوم فريق مختص من الشرطة ومهندسي البلدية بالتوجه إلى المساكن المهجورة لمعاينتها والتأكد من مطابقتها لشروط الهدم والإزالة، والتي تتمثل بخلو المنزل من السكان تماماً، واحتواءها على مواد قابلة للاشتعال، وضعف البنية الإنشائية كالسقف والجدران والتي تكون معرضة للانهيار في أي وقت، ثم يتم هدم وإزالة هذه البيوت بطريقة آمنة وصحيحة مطابقة لمعايير السلامة والبيئة.

وأشارت الرائد فاطمة الشامسي أن الشرطة المجتمعية قدمت تقارير أمنية عن 85 مسكن مهجور إلى دائرة البلدية والتخطيط في مناطق البستان، والراشدية، والنخيل والرميلة، أزيل منها 49 مسكناً خلال عام 2019 وما زال العمل جاري على المساكن الأخرى المهجورة.