أبرز 7 فعاليات في دبي خلال عُطلة نهاية الأسبوع

دبي - بواسطة محمد فارس © Dubai Calendar قدمت بواسطة

عُطلة نهاية أسبوع مليئة بالنشاطات والفعاليات

استمتعوا بمجموعة متنوّعة من النشاطات والتجارب الجديدة خلال عُطلة نهاية الأسبوع في دبي. شاهدوا حفل البوب اللاتيني مع النجم "مالوما"، أو استمتعوا بأروع الأوقات في الهواء الطلق مع العائلة. مهما كانت اهتماماتكم، ستجدون ما يناسبكم ضمن هذه الفعاليات والنشاطات الرائعة.

حفل النجم الكولومبي مالوما

يُحيى "خوان لويس لوندونيو آرياس"، أحد أبرز نجوم أميركا اللاتينية والذي يتابعه أكثر من 48.9 مليون شخص على إنستغرام، حفلاً مُميّزاً في دبي ضمن جولة بعنوان 11:11. اشتهر هذا الفنان باسم "مالوما"، كما حاز على شهرة واسعة في عالم البوب والراب و"الريجاتون" وقدّم مجموعة كبيرة من الأغاني مثل "أوبسيسيون" و"ميس إنديبندنت". احجزوا مقاعدكم للمشاركة في هذا الحفل الرائع على مسرح كوكا كولا أرينا الذي يتّسع لـ 17000 مشاهد.

التاريخ: 14 فبراير

المكان: كوكا كولا أرينا

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أجواء خيالية في الهواء الطلق

خطّطوا ليومٍ رومنسي في 14 فبراير دون الحاجة إلى ميزانيّة ضخمة. استكشفوا الوجهات الفنيّة والثقافيّة في المدينة واستمتعوا بالمناظر الطبيعة الخلابة والطقس الرائع خلال هذا الوقت من العام. توجّهوا إلى واجهة الجداف المائية وتعرّفوا على حديقة المنحوتات ولا تفوّتوا زيارة مركز جميل للفنون الذي يضمّ مجموعة من المعارض الفنية الفردية والجماعية. شاهدوا أيضاً العمل الفني "مقطوعة لحديقةٍ عامة" لـ حسن خان قبل الدخول إلى مكتبة المركز المُميّزة.

التاريخ: 14 فبراير

المكان: واجهة الجدّاف المائية

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استكشفوا النكهات في "رايب ماركت"

الكثير من المرح بانتظاركم في سوق "رايب ماركت" الذي يُقام في أكاديمية شرطة دبي. تجوّلوا بين الأكشاك التي تبيع الحرف اليدويّة والمنتجات الطازجة وتذوّقوا المأكولات الشهيّة. يمكنكم أيضاً المشاركة في حصص اليوغا الجماعيّة فيما يستمتع الأطفال بمجموعة من النشاطات مثل زيارة حديقة الحيوانات الأليفة وركوب الخيل. يُمكنكم كذلك إحضار حيواناتكم الأليفة معكم، وشراء نبتة للمنزل من "جاردن سنتر".

التاريخ: حتى 25 أبريل

المكان: أكاديمية شرطة دبي

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أبرز المواهب في دبي

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خلال هذا الشهر، ينطلق الأسبوع الثاني لمسرح "شورت + سويت" الذي يقدّم أكثر من 200 من أبرز المخرجين والممثلين والكتّاب في المدينة. سينتقل الجمهور إلى عالم من المغامرات والتراجيديا والرومانسية ضمن مسرحيات من 10 دقائق تستعرض أكثر من 115 قصة على مدى ثمانية أسابيع. تقدّم الأعمال المسرحية باللغة الإنجليزية، والعربية والهندية والملايالام والزولو والبنغالية ويمكنكم التصويت لعملكم المفضّل ليتأهّل إلى المستوى المقبل من المنافسة.

التاريخ: 14 - 15 فبراير

المكان: ذا جانكشن

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عروض كوميدية رائعة

تستضيف "ذا لافتر فاكتوري"، الفعاليّة الكوميديّة الأقدم في دبي عرضها الأخير مع نجوم الكوميديا "تيز إلياس"، و"كارين بايلي"، و"كريس بيتس" وذلك في فندقي جراند ميلينيوم، وديوكس النخلة. يتميّز هؤلاء النجوم بشخصياتهم الفريدة وأسلوبهم الخاص ما يضفي أجواءً مميّزة على العروض. تُعدّ عُطلة نهاية الأسبوع هذه فرصتكم الأخيرة لمشاهدة هؤلاء الكوميديين، لذا احصلوا على تذاكركم الآن، كما يمكنكم أيضاً حجز باقة تتضمّن عشاءً مميّزاً.

التاريخ: 13 - 14 فبراير

المكان: جراند ميلينيوم & ديوكس النخلة

سباق التسلّق

ينطلق سباق "إم 1 ران" يوم السبت عند الساعة 9 صباحاً حيث يبدأ المشاركون بتسلّق سلالم 33 طابقاً في فندق "ميديا وان". استكشفوا هذا الفندق المعاصر الذي يضمّ مجموعة من المطاعم والردهات، وشاركوا في السباق للفوز بجوائز قيّمة. سجّلوا للمشاركة بشكل منفرد، أو انضمّوا إلى فريق للمشاركة في سباق التّتابع. على المشاركين أن يكونوا فوق سن الـ 18.

التاريخ: 15 فبراير

المكان: فندق ميديا وان

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بطولة بولو حماسية

تستمر سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو في منتجع ونادي الحبتور للبولو، الذي يستضيف البطولة الثانية هذا الأسبوع. شاهدوا فريق "غنتوت" للبولو وفريق الإمارات للبولو وفريق بنغلادش للبولو وفريق بن دراي للبولو وهم يتنافسون ضمن كأس إعمار للمحترفين، للفوز بجوائز تبلغ قيمتها 120 ألف درهم. سيكون هناك أيضاً مسابقة لأفضل زيّ وهدايا لأول 30 شخصاً يصلون إلى موقف السيارات.

التاريخ: 15 فبراير

المكان: منتجع ونادي الحبتور للبولو

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