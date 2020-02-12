الامارات | "خليفة لنخيل التمر" تعلن أسماء الفائزين بدورتها الـ12

شكرا لقرائتكم خبر عن "خليفة لنخيل التمر" تعلن أسماء الفائزين بدورتها الـ12 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عن تقديره للرعاية السامية التي تلقاها الجائزة من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقدير سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ما دفع الجائزة قدماً كي تتبوأ موقعها الريادي الذي وصلت إليه على المستويين العربي والدولي، وساهم في تعزيز دور الإمارات في خدمة الشجرة المباركة والابتكار الزراعي حول العالم.

وأكد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الدكتور عبد الوهاب زايد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجائزة للإعلان عن أسماء الفائزين في الجائزة بدورتها الثانية عشرة، عن تبوأ الجائزة المركز الأول عالمياً في مجال دعم أبحاث زراعة النخيل، وصناعة التمور، مشيراً إلى الفائزين بمختلف فئات الجائزة هم بمثابة قيمة مضافة تسهم في تطوير قطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى العالم، معرباً عن أمله في أن تحظى الجائزة في دورتها المقبلة بمزيد من المشاركات لخدمة هذا القطاع والنهوض به على كافة المستويات.

فاز بجائزة فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة، "التكاثر الحيوي الناشئ في نخيل البلح"، البحث مقدم من الدكتورة إكرام بليلو، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية من المملكة العربية السعودية، فيما فاز بفئة المشاريع التنموية والانتاجية الرائدة، بحث مبادرات سبل المعيشة الذكية والتسويق وذلك عن طريق التكيف (أو تهيئة) المناخ، المقدم من الجامعة الأمريكية بيروت من الجمهورية اللبنانية، وفي فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي، فازت مؤسسة النخلي دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصد جائزة فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي (مناصفة بين) الأستاذ الدكتور كازو شينوزاكي من اليابان، ووالدكتورة: حسناء الحراق من المملكة المغربية.

فيما استقطبت جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر التي تنظمها شركة الفوعة بالتعاون مع الأمانة العامة للجائزة بالتعاون نخبة من أصحاب المزارع المتميزين على مستوى الدولة بلغ عددهم 135 مزارعاً ممن لديهم أفضل وأجود مزارع النخيل بدولة الامارات، والتي تبلغ قيمة جائزة المركز الأول 125 ألف درهم، والمركز الثاني 75 ألف درهم، وفاز بفئة المزرعة الكبيرة في المركز الأول: عبد الله علي راشد عبد الله الحمودي، والمركز الثاني، محمد أحمد سيف المزروعي، وفئة المزرعة فوق المتوسطة، سلطان أحمد غانم السويدي، وسعيد خليفة سيف محمد المزروعي وشركائه، وفي فئة المزرعة المتوسطة، الشيخة عهود فيصل عبد الله احمد المعلا ، أحمد خليفة سيف محمد المزروعي وشركائه، فيما شهدت فئة المزرعة الصغيرة، حجب المركز الأول ، وحصول المواطن حمامة حسين خليفة قريوش القبيسي على المركز الثاني.