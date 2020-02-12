كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كانت كنيسة الثالوث المقدس في عود ميثا، التي تحتفل بيوبيلها الذهبي هذا العام، شاهداً قوياً على التسامح الديني لدولة الإمارات.

ومن بداية متواضعة في 12 مارس 1970، عندما وضع حجر الأساس للكنيسة الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (حاكم دبي آنذاك) على قطعة أرض تبرع بها، نمت كنيسة الثالوث المقدس الآن لتصبح مكان للعبادة يستضيف 90 كنيسة بروتستانتية مختلفة من 12 طائفة مسيحية على الأقل.

وكل أسبوع ، يحضر حوالي 20.000 من المصلين لحضور صلوات تجرى في 21 لغة مختلفة، بما في ذلك العربية والإنجليزية والهندية والفلبينية والأردية والماندرين والفرنسية والكورية وغيرها من اللغات.

وقال القس هاريسون تشيناكومار، 54 عاماً، قسيس كنيسة الثالوث المقدس في مقابلة مع صحيفة غلف نيوز يوم الثلاثاء “هذه الروح المشتركة بين الطوائف والمجتمعات هي ما جعل الكنيسة تنمو لتصبح كما هي الآن”. Advertisements

وأضاف “نرحب بجميع المسيحيين كما نقوم بعمل تطوعي لمساعدة الفقراء والمحتاجين بأفضل الطرق الممكنة. علاوة على ذلك، نحن ممتنون لقادة الإمارات لحكمتهم وممارستهم للتسامح الديني “

وتم تخصيص الكنيسة الأصلية، التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا رسميًا في 13 ديسمبر 1970. وبعد ذلك، تم إضافة خمسة مصليات في عام 1983.

تم بناء كتلة أخرى من خمسة مصليات في عام 1985 وسبعة أخرى في عام 1989. وتم الانتهاء من أحدث إضافة من ثلاثة مصليات في عام 2005، ليصل العدد الحالي إلى 25.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| كنيسة في دبي تحتفل بيوبيلها الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.