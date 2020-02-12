كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن اختيار دبي لأبحاث متقدمة عن الدماغ

قال أكاديمي قام بتأليف أكثر من 50 دراسة حول الذاكرة طويلة المدى للإنسان إنه يجب القيام بالمزيد من خلال إجراء أبحاث متقدمة على الدماغ.

وقال البروفيسور إد ويلدينغ لصحيفة غلف توداي “لا تزال هناك أسئلة لم تتم الإجابة عنها حول كيفية دعم أدمغتنا لقدراتنا العقلية. إن الأبحاث الجارية مهمة، حيث أنه من خلال تقديم إجابات لهذه الأسئلة، يمكننا مساعدة الأشخاص الذين يعانون من تلف في الدماغ أو يعانون من أمراض في المخ”.

ومن خلال بحثه حول كيفية عمل استرجاع الذاكرة وكيف يدعم الدماغ العملية الوعي وفهم عمليات التفكير المرئية، وتصوير الدماغ (استخدام التكنولوجيا للتمثيل البصري وفهم الدماغ والجهاز العصبي)، زار ويلدينغ جامعة برمنغهام في مدينة دبي الأكاديمية.

وألقى وايلدنج محاضرة حول “قياس الأدمغة – من علم الفراغ إلى يومنا هذا” مع شخصيات تاريخية توضيحية لـ “سلسلة محاضرات دبي المتميزة”.

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وأشرف ويلدينغ أيضًا على التقدم الذي أحرزته كلية علم النفس بصفتها إدارة رائدة تعتمد على الأبحاث على نطاق واسع، والمؤسسة التي يبلغ عمرها 120 عامًا والتي حصلت على 11 جائزة نوبل حتى الآن، يمكن أن تكمل رؤية الإمارات ودبي “من أجل التطور المستقبلي لاقتصاد المعرفة “.

وفي محاضرته، قال ويلدينغ “لا نعتقد أن علم الفرينولوجيا يمثل طريقة مفيدة لفهم كيف يتم توصيل عقولنا ببعضهم البعض، و”ذاكرة المخ متميزة من شخص لآخر. قد يكون لدى شخص ما قدرة على التذكر أكثر من الآخرين. ”

وفي مقابلة سابقة، قال ويلدينغ إن الدماغ هو العضو الذي يتحكم في العقل. من المهم أن يعرف الإنسان جيدًا كيف يعمل الدماغ، وكيف يعمل استرجاع الذاكرة والحصول على منظور أفضل للواقع والتطلع إلى المستقبل.

وحدد ويلدنج عملية استرجاع الذاكرة بأنها “تسمح لنا بتذكر الماضي”. وحدد أجزاء بعينها من الدماغ “تدعم قدرتنا على تذكر الماضي” والتي لديها القدرة على “تخزين واسترجاع الذكريات”.