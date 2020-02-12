محمد بن زايد ورئيس وزراء جزر فيجي يبحثان العلاقات

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معالي خوسايا فوريكي باينيماراما رئيس وزراء جمهورية جزر فيجي، الذي يزور دولة الإمارات للمشاركة في «المنتدى الحضري العالمي» الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 13 من شهر فبراير الجاري. ورحب سموه بمعالي خوسايا فوريكي باينيماراما، وناقش معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية جزر فيجي وسبل دعمها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات خاصة في المجال التنموي، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنتدى الحضري العالمي، وأهمية المنتدى في تعزيز التنمية الحضرية في دول العالم المختلفة.

حضر مجلس قصر الحصن سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.