نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والغفلي

أبوظبي (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح حفل الاستقبال الذي أقامة راشد خلفان المطوع الظاهري بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة مبارك راشد سالم بالصقعه الغفلي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق الريتز كارلتون بأبوظبي عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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