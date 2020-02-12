محمد بن زايد: مسؤوليات ومهام كبيرة على عاتق أعضاء «الوطني»

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الحصن في أبوظبي.. أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الجدد، يرافقهم معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وهنأهم بنيلهم ثقة المواطنين وقادتهم في اختيارهم لعضوية المجلس في الدورة الانتخابية الرابعة، والتي تأتي استكمالاً لمسيرة التمكين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، خلال عام 2005 لتعزيز دور المجلس ومسؤولياته ومشاركاته في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة. وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحديث بشأن أهمية تعزيز دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن ومناطقه كافة وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إننا ندشن مرحلة عمل جديدة من مراحل البناء والتنمية والتقدم في البلاد وتقع على عاتقكم مسؤوليات ومهام كبيرة تجاه الوطن والمواطن، متطلعاً إلى أن يواصل المجلس مسيرته الوطنية التي امتازت على مدى تاريخها بأنها مسيرة واعية نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات وقيمه الأصيلة وظروفه واحتياجاته.

وأكد سموه أهمية التعاون الفاعل بين المجلس ومختلف الجهات الحكومية من أجل الإسهام في رفد مسيرة التنمية وتكريس القيم الأصيلة التي يتوارثها أبناء الوطن في الولاء والانتماء والتلاحم الوطني وصون المكتسبات الوطنية التي تحققت على مدى عقود ماضية.

من جانبهم أعرب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن شكرهم وتقديرهم للثقة والدعم الكبيرين اللذين حظيا بهما، آملين أن يكونوا عند حسن ظن القيادة والمواطنين.

وأعربوا عن فخرهم وسعادتهم بإتاحة الفرصة لهم لتمثيل المواطنين في المجلس، مؤكدين بذلهم كل جهد من أجل تقدم المجتمع ورفعة الوطن.

حضر مجلس قصر الحصن.. سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.