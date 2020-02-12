سيف بن زايد وسعيد بن طحنون يعزيان بوفاة صغير القبيسي

العين (وام) قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور له صغير بن خلف بن خديه القبيسي، وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء في العين، عن خالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد، داعياً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. كما، قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، واجب العزاء في وفاة المغفور له صغير بن خلف بن خديه القبيسي، إلى خلف الصغير القبيسي. وأعرب معاليه، خلال زيارته مجلس العزاء بالعين، عن خالص عزائه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. حضر تقديم واجب العزاء عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات بالدولة.

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