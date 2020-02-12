ولي عهد الفجيرة يطلع على برامج صندوق رعاية الشباب

الفجيرة (وام) أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية دور صندوق رعاية الشباب، كمؤسسة حكومية محلية، تدعم البرامج والمبادرات الشمولية التكاملية في إمارة الفجيرة.

جاء ذلك، لدى استقبال سموه -بمكتبه في الديوان الأميري- يوسف عبدالله العوضي مدير صندوق رعاية الشباب بالإنابة.

واطلع سموه على الخطة الاستراتيجية العامة للصندوق، والتطورات الجديدة التي يمكن تطبيقها بما يتوافق مع الخطة الشمولية لإمارة الفجيرة 2040. من جهته، وجه مدير صندوق رعاية الشباب بالإنابة الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي على الدعم الكبير الذي يقدمه لإنجاح عمل صندوق رعاية الشباب في حكومة الفجيرة، مثمناً دعم سموه للدور المجتمعي للصندوق في الإمارة.

حضر اللقاء، سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد إمارة الفجيرة.

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