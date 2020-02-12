ورش عمل متنوعة تنفذها «غرفة عجمان»

عجمان (الاتحاد) أكدت إيمان الشامسي مدير إدارة التطوير والابتكار رئيس فريق الابتكار في غرفة تجارة وصناعة عجمان، على تنوع المشاريع والخدمات التي تستعرضها الجهات المشاركة في فعاليات «أسبوع الابتكار» في إمارة عجمان، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2020 الذي ينظم تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين».

وأشارت إلى أن غرفة عجمان حرصت على تقديم ورش عمل استهدفت خلالها زوار أسبوع عجمان للابتكار في مركز الشباب عجمان من الفترة 8 إلى 14 فبراير الجاري، حيث تنظم ورشة «أثر الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها على وظائف المستقبل» والتي تتناول معرفة آخر مستجدات الثورة الرابعة.

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