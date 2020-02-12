افتتاح شارع المطاف برأس الخيمة نهاية فبراير

محمد صلاح (رأس الخيمة)

تفتتح دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع المطاف الممتد من دوار الهدف حتى الرمس بطول 7.5 كيلومتر، ويشمل المشروع إنشاء 4 دوارات وتحويل دوار الهدف إلى تقاطع وربطه بشارع عمان في منطقة النخيل.

وأوضح المهندس أحمد السيد، المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن مشروع تطوير شارع المطاف، سينتهي أواخر الشهر الجاري، لافتاً إلى أن المشروع عبارة عن مرحلتين اختصت المرحلة الثانية بطريق شارع المطاف الذي جرى تطويره بشكل كامل حتى مدخل الرمس، وبطول 7.5 كيلومتر، ويضم الطريق 4 دوارات.

وتابع: تم خلال الفترة الماضية تنفيذ ربط الطريق مع شارع عمان بالنخيل، انطلاقاً من تقاطع دوار الهدف، وشهد هذا المشروع تحديث المرافق الحيوية الموجودة بالشارع، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وغيرها من الجهات. ولفت إلى أن الدائرة استغلت المسافة الكبيرة للجزيرة الوسطى للطريق لإنشاء مسار جديد في الاتجاه المعاكس يتكون من ثلاث حارات، مع الإبقاء على الطريق الحالي من دوار سالك إلى منطقة الرمس، كما هو عليه «حارتين»، وإنشاء طريق جديد في الجزيرة الوسطي يتكون من حارتين بالاتجاه القادم من الرمس.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من هذا المشروع جرى تنفيذها في منطقة المعيريض، بدءاً من دوار الهدف باتجاه دوار مسجد جازية، وصولاً لسوق السمك، بالإضافة لتحويل دوار الهدف لتقاطع للتخفيف من الزحام الشديد التي تشهدها هذه المنطقة، كما أنجزت الدائرة عملية الربط مع شارع عمان وهو ما سيصب في سهولة الحركة بين هذين المحورين المهمين اللذين يخدمان حركة السير للمناطق الشمالية بالإمارة.

وذكر أن المشروع شهد استخدام تقنية جديدة باستخدام أنابيب ماصة للمياه الجوفية على أعماق توازي منسوب سطح البحر، بحيث تتمكن هذه الأنابيب من شفط جميع المياه التي تتسرب في التربة التحتية للطرق بفعل عامل المد البحري.