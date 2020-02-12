15 ألفاً يزورون «واجهة التعليم» و«الشباب في الشرق الأوسط»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

اختتمت أمس فعاليات الدورة السادسة من معرض «واجهة التعليم» ومنتدى شباب الشرق الأوسط 2020، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور أكثر من 15 ألف زائر من الطلاب والطالبات وطلبة الجامعات والكليات والمعاهد، والعديد من الشخصيات المؤثرة في قطاع التعليم العالي.

ولاقى المعرض إقبالاً كبيراً من الراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي، حيث ساعد المعرض في توفير جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطلبة وتساعدهم في اختيار أفضل التخصصات الجامعية التي يتطلعون لدراستها والتي تتوافق مع احتياجاتهم ومتطلبات سوق العمل في الميدان.

وشارك في المعرض 120 مؤسسة تعليمية محلية وإقليمية وعالمية، تمثل جهات القطاعين الحكومي والخاص، وكبريات الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية. وشددت الدكتورة موزة سعيد البادي رئيس مجلس إدارة معرض واجهة التعليم، على أن النسخة السادسة من معرض «واجهة التعليم» ومؤتمر الشباب في الشرق الأوسط لعام 2020، تأتي في إطار تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة بأهمية التعليم.

ولفتت إلى أن المعرض تخلله تنظيم مؤتمر بعنوان «الشباب في الشرق الأوسط لعام 2020»، الذي ضم مجموعة من الحلقات النقاشية والحوارية التي تتناول عدداً من المحاور المهمة في العملية التعليمية، كالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم، الابتكار والإبداع والريادة في قطاع التعليم، الإرشاد الأكاديمي وميول الطلبة العلمي، تمكين المرأة التعليمي والتنمية الأسرية، التعليم ووظائف المستقبل.

وأكدت مريم أهلي الرئيس التنفيذي لمعرض واجهة التعليم ومنتدى شباب الشرق الأوسط 2020، أن المعرض يساهم في التركيز على نجاح مخرجات التعليم ويدعم استراتيجية التعليم لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن المعرض شهد خلال العام الجاري تنوعاً كبيراً من حيث الجهات المشاركة العارضة التي تضم الوزارات والجامعات والمؤسسات التعليمية والمهنية الحكومية وشبه الحكومية، فضلاً عن مراكز التدريب.

وتضمن اليوم الثاني من المؤتمر 4 جلسات، وتحدثت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، في وزارة التربية والتعليم، خلال إحدى الجلسات قائلة: «يتعين علينا استشراف التوجهات المستقبلية والتخطيط بإحكام لضمان جاهزية جميع الأطراف للمرحلة المقبلة، لاسيما في ظل الأهداف والتطلعات الطموحة التي وضعتها دولة الإمارات نصب أعينها بما يتماشى مع توجيهات القيادة الحكيمة وحرصها البالغ على دعم قطاع التعليم في الدولة». واستعرضت عدداً من النقاط الرئيسية المبنية على قراءة لأبرز الأحداث والتوجهات المحلية والعالمية، بما في ذلك تخصصات المستقبل والذكاء الاصطناعي والتعليم عن بُعد والتعليم الذاتي والثورة الصناعية الرابعة والبحث العلمي والابتكار.

وقدم رائد الفضاء هزاع المنصوري، شرحاً تفصيلياً عن تجربته في الفضاء خلال مشاركته في معرض واجهة التعليم ومنتدى الشرق الأوسط 2020، موضحاً بأنه لا للمستحيل في دولة الإمارات. واختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في فعاليات الدورة السادسة من معرض «واجهة التعليم» ومنتدى شباب الشرق الأوسط 2020 في أبوظبي من خلال مشاركة كلية الشرطة وإدارات التدريب والاختيار والتعيين ومجلس شباب وزارة الداخلية وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر».