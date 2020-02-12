تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للتسامح 19 فبراير

دبي(وام) يكرم المعهد الدولي للتسامح الفائزين بـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح» يوم 19 فبراير الجاري خلال حفل خاص يقام في دار الأوبرا بدبي، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وتحتفي الجائزة - التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم إماراتي - بجميع الإنجازات العالمية في المجالات المعرفية والإبداعية والثقافية والفنية التي ترقى بقيمة التسامح عالمياً وتسهم في إيجاد لغة تواصل وتلاق حضاري بين جميع الثقافات والجنسيات من مختلف دول العالم، كما تسعى وفي ظل حرصها على بناء أجيال تؤمن بقيم التسامح لبناء قيادات وكوادر عربية شابة تدعم الإنتاجات الفكرية المتعلقة بترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر.

وأكد اللواء أحمد خلفان المنصوري، أمين عام الجائزة «أن الإقبال الذي تشهده الجائزة والحرص من جميع أصحاب المبادرات الرائدة في مجال التسامح من الأفراد والجهات على المشاركة في الجائزة والتسجيل بها يبرز الاهتمام العالمي بهذه القيمة، والحرص على تنفيذ المبادرات التي تسهم في ابتكار آليات جديدة للتواصل بين الحضارات والثقافات».

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