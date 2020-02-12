نورة السويدي: الشيخة فاطمة تدعم تمكين وحماية المرأة

الرياض (وام)

قالت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، توجه دائماً بالمشاركة الفعالة في الاجتماعات المتعلقة بالمرأة، وتأييد الجهود التي تبذل من أجل تمكينها وحمايتها من العنف الأسري.

وأكدت السويدي بعد انتخابها نائبة لرئيس لجنة المرأة العربية عن دولة الإمارات العربية المتحدة في ختام اجتماعات اللجنة في الرياض، أمس الأول، نجاح الدورة التاسعة والثلاثين للجنة التي ترأست خلالها وفد الاتحاد. وقالت إن الوفد تفاعل مع هذه الاجتماعات وبنود جدول الأعمال، وركز على ضرورة تمكين المرأة في جميع المجالات، ومناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري، خاصة في أوقات النزاعات والنزوح.

وعرضت السويدي تجربة دولة الإمارات الناجحة في تدريب النساء على عمليات حفظ السلام والأمن، بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية والاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرة إلى أن سمو «أم الإمارات» تدعو إلى تقديم التسهيلات كافة لتنفيذ هذا البرنامج، بما يخدم المرأة، ويفتح لها مجالات التمكين في كل مجال.

وكانت لجنة المرأة العربية قد أعلنت في ختام اجتماعاتها انتخاب الدكتورة هلا التويجري، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، رئيسة لجنة في جامعة الدول العربية لمدة عام».