جامعة الإمارات تخصص 70 مليون درهم للبحث العلمي

العين (الاتحاد) مولت جامعة الإمارات العربية المتحدة مشاريع أبحاث علمية بقيمة إجمالية بلغت 70 مليون درهم خلال عام 2019، وتتراوح فترة تنفيذ المشروعات البحثية بين عامين وأربعة أعوام، وشارك في تنفيذها أعضاء هيئة التدريس وطلبة الماجستير والدكتوراه.

وأكد الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، أن دعم المشاريع البحثية هو من أولويات استراتيجية الجامعة، لتكون جامعة شاملة تركز على إعداد الأبحاث العلمية النوعية مع شركائها في القطاع الصناعي في تقديم حلول بحثية للتحديات التي تواجه الدولة والمنطقة، ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير البحث العلمي بالجامعة، بما يخدم الخطط الاستراتيجية ومتطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

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