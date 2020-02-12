أبوظبي (وام) توج مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الفائزين بجوائز «سباقات مهرجان أبوظبي التقني للصحة واللياقة»، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان «المرح للصحة واللياقة 2020» الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ويستمر حتى 20 فبراير الجاري بمختلف إمارات الدولة.

واستقطبت السباقات 300 مشارك من مختلف الأعمار والجنسيات، فيما أسفرت عن فوز 55 مشاركاً منهم 10 مواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تتويج الفائزين بسباقات «الصحة واللياقة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.