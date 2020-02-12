«تخطيط الشارقة» تعرض مشروعات وخدمات مبتكرة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

شهد رابع أيام شهر الإمارات للابتكار، في إمارة الشارقة، ورش عمل تفاعلية تحث على الإبداع والابتكار للخروج بحلول مستدامة ومواكبة لتغيرات المستقبل، وتتماشى مع رؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة بجعل دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية للابتكار.

وعرضت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة أحدث مشاريعها وخدماتها المبتكرة، في مجالي الرصد المساحي وتخصيص الأراضي.

وقال المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة: إن الدائرة تشارك هذا العام بمشروعين مبتكرين، يقدمان خدمات جديدة ومبتكرة تمثل طفرة غير اعتيادية في تحقيق رؤية الدائرة الهادفة إلى تخطيط حضري مبتكر لبيئة عمرانية مستدامة.

وأضاف: «تماشياً مع سياسات الابتكار في دولة الإمارات الهادفة إلى إسعاد شعبها، وتحقيق استراتيجيتها المتمثلة في رؤية الإمارات 2021 بأن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، شرعت دائرة التخطيط والمساحة في توفير مناخ ابتكاري للموظفين يحفزهم على الإبداع والابتكار، ووضعت الخطط وشكلت الفرق اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة، بقيادة نخبة من المهندسين المواطنين المبدعين.

واستخدمت الدائرة تقنيات جديدة ورائدة في مجال تقديم الخدمات للمتعاملين، كان آخرها مشروع المسح ثلاثي الأبعاد باستخدام جهاز «الليدر» وخدمة تخصيص الأراضي اللحظي بإمارة الشارقة، وهذان المشروعان يعرضان حالياً خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة.

من جهته ذكر المهندس علي المهيري، مدير إدارة المساحة بالدائرة، أن جهاز «الليدر» للمسح ثلاثي الأبعاد والمسح الضوئي بدقة عالية، لديه إمكانية تسجيل ملايين النقاط لمعرفة الإحداثيات خلال دقائق، ويوفر تصوير 360 درجة بواسطة 8 كاميرات بدقة 8 ميجابيكسل، كما يمكن استخدامه للمسح باستخدام مركبة أو قارب أو قطار، ويقوم الجهاز كذلك بقياس كمية الحفر والدفن، ويرصد تضاريس الأرض وطبوغرافيتها، ويقيس المسافات ويستخرج المناسيب.

ولفت إلى أن استخدام الجهاز يسهم في تسريع عمليات تحديث المخططات للمناطق القديمة، ويُسرع عملية الرصد العمراني لإمارة الشارقة، إضافة إلى أنه ُيقلل الزمن المستغرق في تنفيذ الأعمال المساحية.

وأضاف المهندس علي الضباح، مدير إدارة تسجيل الأراضي بدائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، أن الدائرة عرضت كذلك خلال مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات بالشارقة مشروع «التخصيص اللحظي للأراضي بإمارة الشارقة»، والذي يقدم خدمة مبتكرة غير مسبوقة للمتعاملين، حيث يستطيع المتعاملون، وللمرة الأولى، اختيار الأرض الممنوحة لهم والحصول على الخريطة في نفس اللحظة.

وشاركت شركة غوغل في رابع أيام شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة بورشتي عمل؛ الأولى بعنوان «الذكاء الاصطناعي هو المستقبل»، والتي تناولت مستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وكيف يمكن استخدامه لتطوير مختلف القطاعات، وتناولت ثاني ورش غوغل، والتي كانت بعنوان «نادي طلاب مطوري غوغل»، كيفية إنشاء نادٍ للطلاب يركز على أحدث تقنيات «غوغل».