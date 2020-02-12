«الجليلة للأطفال» يطلق نظاماً لتقييم خدمات العيادات

دبي (الاتحاد)

في خطوةٍ تعد الأولى من نوعها في القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال إطلاق نظام مبتكر لتقييم الخدمة في العيادات الخارجية للمستشفى بهدف تعزيز التواصل مع المرضى وعائلاتهم، والوقوف على آرائهم ومقترحاتهم بشكل مباشر، وذلك من خلال استبيان إلكتروني متطور ودقيق.

وأوضح الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في الجليلة للأطفال: «تأتي هذه الخطوة لتأكيد التزامنا الراسخ بتكريس نهج التميّز في جميع خدماتنا الطبية في كافة عياداتنا. إن سعادة المتعاملين والشفافية هما من جوهر قيم الجليلة للأطفال، لذا، فنحن لا نمنح زوارنا الفرصة لتقييم خدماتنا وتزويدنا بآرائهم وتعليقاتهم على تجربتهم هنا في المستشفى فحسب، بل سنعرض أيضًا هذه التصنيفات على موقعنا الإلكتروني بجانب كل عيادة».

وتابع الدكتور العوضي: «سيتم التعامل مع كافة الملاحظات بشكل فوري من قبل الأقسام المعنية في المستشفى، وسنحرص على التواصل الدائم مع عملائنا للتأكد من رضاهم على ما اتخذناه من إجراءات لتحسين خدماتنا».

ويقيس نظام الجليلة للأطفال الاستبياني رضا الأطفال المرضى وعائلاتهم وتقييمهم ويستعرض جوانب عديدة من تجربة المريض خلال زيارته للمستشفى، وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. وسيتم إرسال الاستبيان تلقائيًا إلى كل مريض عقب زيارته لقسم العيادات الخارجية، ومن ثم يتم عرضها على الموقع الإلكتروني للجليلة للأطفال.