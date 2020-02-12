«العربي للطفل» يزور «الشارقة لعلوم الفضاء»

الشارقة (وام) زار أعضاء البرلمان العربي للطفل أمس مقر أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين في الدولة.

واستعرضت عائشة العويس مسؤولة مختبر النيازك في المركز للزوار أقسام الأكاديمية، مثل المرصد الفلكي والأبحاث والمختبرات والقبة الفلكية، مبينة أنواع المراصد الموجودة كالمخصصة لرصد الأجرام البعيدة ورصد الكواكب ورصد الشمس.

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