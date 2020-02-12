«الأرصاد»: طقس اليوم مغبر وأمطار محتملة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وبارداً بوجه عام، وغائماً شرقاً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً، يصبح غائماً جزئياً بعد الظهر، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة وقوية على البحر، مثيرة للغبار والأتربة تودي الى تدني مدى الروية الأفقية، وسرعتها من 30 الى 40 تصل الى 65 كم/‏‏‏س على البحر، والبحر مضطرب الى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عُمان.

وتشهد الدولة تقلبات في الطقس، إذ تشهد امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى أن يكون الطقس أمس مغبراً وغائماً جزئياً الى غائم، مع سقوط أمطار متفرقة على فترات، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 9 درجات إلى 13 درجة مئوية على المناطق الجبلية، و13 درجة إلى 17 درجة مئوية على المناطق الداخلية، فيما تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية والجزر بين 15 درجة إلى 19 درجة مئوية، والرياح معتدلة الى نشطة السرعة وقوية على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق، والبحر مضطرب الى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ويصل ارتفاع الموج في العمق من 10 إلى 12 قدماً، ويستمر هذا الاضطراب حتى غد الخميس، والموج مضطرب في بحر عُمان.

ويتوقع أن يكون الطقس غداً صحواً الى غايم جزئياً، ومغبراً احياناً نهاراً على المناطق المكشوفة، ورطباً خلال الليل وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف شرقاً، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة وقوية احياناً على البحر صباحاً، وتخف الرياح ليلاً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على معظم مناطق الدولة، وسرعتها من 25 الى 35 تصل الى 45كم/‏‏‏س، والبحر شديد الاضطراب الى مضطرب في الخليج العربي ومضطرب صباحاً في بحر عُمان يصبح متوسط ظهراً.

ووفقاً لتقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد حول السمات المناخية لشهر فبراير، فإن منطقة الخليج العربي ستبقى واقعة تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، حيث تستمر درجات الحرارة منخفضة على الدولة بشكل عام في هذا الشهر، على الرغم من ارتفاعها بشكل طفيف في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق، باعتباره أحد شهور فصل الشتاء.

وأشار التقرير إلى تأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب.