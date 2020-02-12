حملة لعلاج طفل مصاب بالسرطان

دبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، وبالتعاون مع مؤسسة الجليلة حملة خيرية ضمن مبادرة «سندهم أمانة» المجتمعية، لتغطية نفقات علاج طفل مصاب بالسرطان، فقد إحدى عينيه وهو في عمر السنة بسبب هذا المرض.

وأوضحت حنان محمد بن نصيف نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة،

أن الحملة جاءت تزامناً مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال الذي يصادف الخامس عشر من فبراير من كل عام، وهدفت إلى التكفل بنفقات علاج الطفل يوسف، والمساهمة في التبرع للأبحاث الطبية الهادفة لإيجاد حلول جذرية للقضاء على مرض السرطان.

وبينت حنان بن نصيف أن الهيئة أشهرت الحملة على مستوى الحكومة الاتحادية؛ لمنح الفرصة لأكبر عدد من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية للمشاركة في فعل الخير، والمساهمة في علاج الطفل، وذلك من خلال حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، موجهةً دعوةً لكافة أفراد المجتمع لدعم الحملة، والتبرع بـ 10 دراهم عبر إرسال كلمة «سند» في رسالة نصية قصيرة عبر اتصالات أو دو إلى الرقم 4202، أو التبرع بـ 50 درهماً عبر إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 4206، أو التبرع بـ 100 درهم على الرقم 4209، و500 درهم على الرقم 4409.