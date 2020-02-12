الامارات | شراكة استراتيجية بين «صحة أبوظبي ودبي» لتعزيز قدرات الإمارات دولياً

شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة استراتيجية بين «صحة أبوظبي ودبي» لتعزيز قدرات الإمارات دولياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي، عن تأسيس شراكة استراتيجية قوية، تصبّ في خدمة توجهات الدولة ورؤيتها وتطلعاتها الرامية إلى استحداث نموذج صحي عالمي، وامتلاك أفضل نظم الرعاية الصحية، بما يعزّز جودة الحياة ويتكامل مع مظاهر ومضمون الرفاهية التي تتسم بها الإمارات.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي شهده مقر الهيئة في دبي، أخيراً، بحضور الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، والمدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد محمد القطامي، وعدد من المسؤولين والمختصين في الجانبين، حيث تم تسمية مسؤولين من الطرفين للتنسيق ووضع أجندة عمل واضحة لتحقيق الأهداف المشتركة، مع اعتماد اجتماعات دورية للمختصين لوضع المبادرات الموحدة حيز التنفيذ.

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وأكد الطرفان قيمة وأهمية التعاون وتعزيز العلاقات، وفتح المجال لتنفيذ الأهداف المشتركة، لاسيما الأهداف المرتبطة بالتحولات الذكية التي تشهدها الدولة.

امتدت المناقشات إلى مجموعة من الموضوعات والقضايا والخطط، المتصلة بالربط التقني بين النظم الصحية (أبوظبي ودبي)، من خلال مشروعي (ملفي ونابض)، إلى جانب التعاون المكثف في ما يخص قواعد وإجراءات التأمين الصحي، وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتنظيم الصحي، لاسيما عملية تراخيص الأطباء، والأطباء الزائرين، والتعليم الطبي، والأبحاث، ومخطط القدرة الاستيعابية، إضافة إلى نظام العلاج بالخارج.

وأكد الطرفان كذلك ضرورة تنفيذ برامج مشتركة للتدريب والتنمية المهنية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، من أجل تعزيز توجهات الدولة وزيادة قدراتها التنافسية على الساحة الصحية الدولية.