الامارات | محمد بن زايد: التعاون بين «الوطني» والجهات الحكومية يسهم في مسيرة التنمية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: التعاون بين «الوطني» والجهات الحكومية يسهم في مسيرة التنمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أهمية التعاون الفاعل بين المجلس الوطني الاتحادي ومختلف الجهات الحكومية، من أجل الإسهام في رفد مسيرة التنمية وتكريس القيم الأصيلة التي يتوارثها أبناء الوطن في الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، وصون المكتسبات الوطنية التي تحققت على مدى عقود ماضية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر الحصن بأبوظبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الجدد يرافقهم رئيس المجلس، صقر غباش.

ورحب سموه بأعضاء المجلس، وهنأهم بنيلهم ثقة المواطنين وقادتهم في اختيارهم لعضوية المجلس في الدورة الانتخابية الرابعة، التي تأتي استكمالاً لمسيرة التمكين، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خلال عام 2005، لتعزيز دور المجلس ومسؤولياته ومشاركاته في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتبادل سموه مع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحديث بشأن أهمية تعزيز دور المجلس في تبني مختلف القضايا، التي تهم أبناء الوطن ومناطقه كافة، وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها.

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وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إننا ندشن مرحلة عمل جديدة من مراحل البناء والتنمية والتقدم في البلاد، وتقع على عاتقكم مسؤوليات ومهام كبيرة تجاه الوطن والمواطن»، متطلعاً إلى أن يواصل المجلس مسيرته الوطنية التي امتازت على مدى تاريخها بأنها مسيرة واعية، نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات وقيمه الأصيلة وظروفه واحتياجاته.

من جانبهم، أعرب أعضاء المجلس الوطني عن شكرهم وتقديرهم للثقة والدعم الكبيرين اللذين حظوا بهما، آملين أن يكونوا عند حسن ظن القيادة والمواطنين.

وأعربوا عن فخرهم وسعادتهم بإتاحة الفرصة لهم لتمثيل المواطنين في المجلس، مؤكدين بذلهم كل جهد من أجل تقدم المجتمع ورفعة الوطن.

حضر مجلس قصر الحصن سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.