الامارات | المحكمة تتحقق من الحالة العقلية لقاتل امرأة عربية

شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة تتحقق من الحالة العقلية لقاتل امرأة عربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة استئناف الفجيرة قضية شاب آسيوي (25 سنة)، متهم بقتل امرأة عربية، بمنطقة الفصيل في الفجيرة، أثناء اقتحامه منزلها في ساعة متأخرة من الليل، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة، للتحقق من حالة المتهم العقلية والنفسية.

وورد تقرير من مستشفى الأمل للطب النفسى وعلاج الإدمان إلى المحكمة، أمس، يفيد بتحويل المتهم إلى أحد أقسام المستشفى لمراقبة سلوكه، تمهيداً لصدور تقرير نهائي بحالته النفسية والعقلية.

يشار إلى أن المتهم يواجه حكم الإعدام قصاصاً، بعد إدانته بقتل امرأة عربية في العقد الرابع، زوجة مواطن، بعد أن اقتحم منزلها ليلاً في غياب الزوج، وتولى طعنها بسكين طعنات عدة، أودت بحياتها، فيما أصاب ابنها 11 عاماً، وابنتها تسعة أعوام، والخادمة 29 عاماً، وهرب بسيارة المجني عليها بعد ارتكاب الجريمة، وحاول إخفاء نفسه إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه.