شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نموذج لمنازل بـ"مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية" بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة مشروع الأعمال الإنشائية لـ" مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية " في إمارة الفجيرة التي بلغت تكلفة إنشائها حوالي مليار و900 مليون درهم. ويأتي إنشاء هذه المدينة تجسيدا لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .. لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار الأسري لهم ومتابعة شؤونهم وتحسين جودة حياتهم. تجسيداً لرؤى رئيس الدولة وبتوجيهات ولي عهد أبوظبي .. إنجاز مدينة محمد بن زايد السكنية في الفجيرة بتكلفة مليار و900 مليون درهم Advertisements Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو.. نموذج لمنازل بـ"مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية" بالفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.