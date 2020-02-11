الامارات | "المعرفة" تحقق في واقعة احتجاز مدرسة لطالبات بسبب الرسوم

شكرا لقرائتكم خبر عن "المعرفة" تحقق في واقعة احتجاز مدرسة لطالبات بسبب الرسوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحقق هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في شكوى، تقدم بها عددا من اولياء الامور بحق مدرسة خاصة في دبي، يدرس فيها أبنائهم، إذ قامت المدرسة بحسب أراء أولياء الامور، باحتجاز مجموعة من الطالبات في صفوف مختلفة، لم يتمكن أولياء امورهن من سداد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الجاري، في صالة"الجيم" في المدرسة.

وشكا عدداً من اولياء أمور طالبات مدرسة خاصة في منطقة القصيص بدبي، من أن إدارة المدرسة استدعت طالبات من فصولهن صباحاً، واحتجزتهن في إحدى صالة الامتحانات في المدرسة، ومنعتهن من إستعمال دورات المياة، وتناول الطعام، بسبب تعسر أولياء أمورهن في سداد الرسوم الدراسية.

وأفدن بأنه أمام رفضت مشرفات المدرسة السماح لهن بالخروج، قامت إحدى الطالبات التي كانت تحمل هاتفاً محمولاً، بالاستغاثة بوزارة التربية والتعليم عبر "الشات لايف"، التي سالتها بدورها عن موقع المدرسة وبأي إمارة، ومن ثم أرسلت لها رقما هاتفيا للتواصل مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الجهة المعنية بالاشراف على المدارس الخاصة بدبي، لتستغيث بها وزميلاتها لإطلاق سراحهن.

وتابعن أن زميلتهن تواصلت مع الشرطة، وأبلغت عن إدارة المدرسة التي احتجزتهن بسبب الرسوم الدراسية، منذ الصباح، لتنتقل الاجهزة الامنية على الفور لمكان البلاغ، وإخراج الطالبات من الصالة المحتجزين فيها، ومازال التحقيق جارٍ في البلاغ.

Advertisements

وفي ردها أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على واقعة احتجاز احدى المدارس الخاصة في دبي لمجموعة من طالباتها، اللاتي لم يتمكنوا من سداد الرسوم الدراسية المستحقة أن الفريق المختص يعمل على متابعة الواقعة وفقاً للإجراءات المعتمدة.

وأشارت إلى أنها تعمل حالياً بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على دراسة ملابسات الواقعة، مؤكدة أن مصلحة الطلبة والطالبات تتصدر قائمة اهتماماتها.

حقيقة احتجاز طلبة داخل مدرسة خاصة بسبب عدم دفع الرسوم