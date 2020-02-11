كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| أكبر تجمع لسيارات فولكس فاغن بالشرق الأوسط في أبوظبي

نزل عشاق سيارات فولكس فاغن إلى أبو ظبي بأرقام قياسية للمشاركة في Dub Drive GCC 2020، الاحتفال السنوي للشركة المصنعة الألمانية.

وشهد هذا الحدث، الذي أقيم وسط المناطق الفسيحة في حلبة مرسى ياس، مشاركة مئات السيارات التي أحضرها 1000 شخص من جميع أنحاء منطقة الخليج.

Dub Drive GCC مستوحى من Worthersee Treffen – أكبر حدث لسيارات فولكس فاغن في العالم – وشهدت نسخة الشرق الأوسط هذا العام مشاركة مركبات تم شحنها من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان والأردن ومصر، فضلاً عن أسطول من الإمارات، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وبدأ الاحتفال بقافلة تضم 400 سيارة تجولت في شوارع أبوظبي وطرقها السريعة، وهو إنجاز لوجستي تحقق فقط بمساعدة الشرطة ومسؤولي النقل المحليين على الأرض.

وكان الحدث الرئيسي يوم السبت، حيث قام السائقون بقيادة السيارات حول حلبة مرسى ياس نفسها.

وبدأ Dub Drive GCC، التي دخلت عامها الرابع الآن، نشاطها كحدث للهواة، لكن بدعم من الشركة المصنعة نفسها تحول إلىم مهرجان ضخم يقام كل عام.

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