كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| ما هو الهيكل الجديد على كورنيش أبوظبي؟

هل مررت بكورنيش أبوظبي في الأيام القليلة الماضية وتساءلت عن الهيكل الجديد الذي يبدو كمجموعة مدمجة من الدراجات؟

الهيكل عبارة عن تمثال جديد للفنان الشهير Ai Weiwei الذي جعل أبوظبي مكانًا مؤقتًا له.

وتم تصميم هذا العمل بمئات الدراجات، وكان الهدف منه أن يبدو ضبابيًا، كما لو كان يتحرك، نظرًا لكيفية وضع الدراجات.

الهيكل متنقل، حيث سبق وتم تثبيته في مراكز رئيسية أخرى لفترات زمنية محددة، مثل أوستن- تكساس، وريو دي جانيرو – البرازيل.

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وكانت المرة الأولى التي استخدم فيها Ai الدراجات في أعماله الفنية كانت في Very Yao في عام 2008، ولكن مع مرور السنين، أصبحت رؤاه أكبر.

وتضمنت أعماله الأخيرة أكثر من 1000 دراجة. وقال سابقًا إن الزيادة في حجم أعماله هي أيضًا تعبير عن الإنتاج الضخم والصناعة التحويلية في الصين.

ووصل هذا الهيكل إلى أبوظبي كجزء من مبادرة For Abu Dhabi من قبل دائرة الشؤون البلدية والنقل، والتي تقدم حوالي 8 ملايين درهم في شكل منح للتحسينات مثل ترميم الحدائق والواجهة البحرية. وستبقى الدراجات على الكورنيش لعدة أشهر على الأقل، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.