الامارات | شرطة أبوظبي تطيح برئيس عصابة نصب هاتفي قبل هروبه للخارج

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تطيح برئيس عصابة نصب هاتفي قبل هروبه للخارج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسهمت يقظة رجال شرطة أبوظبي في سرعة القبض رئيس عصابة نصب هاتفي قبل هروبه خارج الدولة، إذ تمكنت من القبض على عصابتين، مكونتين من 28 شخصاً آسيوياً ، خلال فبراير الجاري، يستخدمون الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية بطرق احتيالية.

وساهمت سرعة استجواب المتهمين، من قبل عناصر التحريات والتحقيقات الجنائية، في القبض على أحد رؤساء العصابتين في غضون 3 ساعات، والذي كان يحاول الهروب عبر أحد مطارات الدولة.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي العميد محمد سهيل الراشدي "ضرورة الحذر من المحتالين والنصابين الذين يستخدمون أساليبهم المغرية للنصب والاحتيال عليهم عبر الهاتف او الإنترنت عموماً " لافتاً إلى "ضرورة الانتباه بعدم التعامل مع الأرقام الغريبة والمحافظة على سرية المعلومات المالية الشخصية وإبلاغ الأجهزة الأمنية فور استقبال اتصال هاتفي مريب، واتخاذ الحيطة في التعامل مع الاتصالات والرسائل الهاتفية والتأكّد من مصدرها".

وبينت أساليب المتهمين في استدراج الضحايا، تتم من خلال رسائل نصية وعبر الواتس آب والبريد الإلكتروني، من خلال الادعاء بالفوز بجائزة وهمية، وانتحال صفة موظفي بنوك، وطلب تحديث البيانات المصرفية، وارسال رسائل خادعة بحظر البطاقات الائتمانية، وغيرها، وتفاوت المبالغ المالية المستولي عليها من الضحايا.

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وتفصيلا، اطلقت شرطة أبوظبي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس حملة "خلك حذر" في نسختها الثالثة وذلك في إطار اهتمامها بتوعية أفراد المجتمع بمخاطر النصب الهاتفي والإلكتروني التي تتطلب الحذر والحكمة في التعامل معها.

ودعا الراشدي مستخدمي الهواتف المتحركة إلى ضرورة عدم الانقياد وراء الخدع التي يوهم أصحابها المستخدمين بفوزهم بجوائز مالية قيّمة من غير مرجعية أساسية لها، حيث بيّنت بلاغات عديدة بأنها جوائز وهمية تستهدف إمّا الاستيلاء على الرصيد المالي أو الدخول في "شبكة معقدة" من الاتصالات والرسائل الهاتفية الخادعة، والتي تنتهي باستنزاف مبالغ مالية من غير عائد حقيقي".

وأشار إلى الأساليب الخادعة التي يقوم بها المحتالون بإرسال رسائل نصية او عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي الواتس اب بغرض الاحتيال بحظر بطاقة الصراف الآلي لعميل البنك لعدم قيامه بالتحديث ومطالبته بالتواصل مع رقم هاتف غريب للقيام بالتحديث بالشكل الصحيح مما يتيح للنصابين التعرف على بياناته والاحتيال عليه