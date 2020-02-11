الامارات | ‏‏مريض يعود للحياة بعد توقف قلبه بشكل مفاجئ ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‏مريض يعود للحياة بعد توقف قلبه بشكل مفاجئ ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت طواقم ‫الاسعاف الوطني اليوم في عجمان‬ من إنقاذ رجل ثلاثيني بعد توقف قلبه عن النبض من خلال إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي، وإعادة نبضات القلب لوضعها الطبيعي قبل نقله إلى مستشفى الشيخ خليفة في عجمان لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، وقد تؤدي الحالة الى الوفاة الفجائية بسبب احتشاء عضلة القلب في حال لم يتم إنقاذ المريض في الوقت المناسب.

وتفصيلا، تلقت غرفة عمليات الإسعاف الوطني الساعة 2:36 من صباح اليوم بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد بأن مريض غاب عن الوعي ولا يستجيب للمؤثرات حوله، وعلى الفور تم إرسال مركبتين إسعاف وصلت أول مركبة منهما إلى مكان إقامة المريض خلال 10 دقائق ليتم إسعافه في الموقع والنجاح في اعادة نبضات القلب لوضعها الطبيعي واستعادة المريض وعيه بالكامل قبل وصوله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.