225 مرشحاً لمقابلات الوظائف بشركات «إيدج»

أبوظبي (وام)

أعلنت «إيدج» تجمع التكنولوجيا المتقدمة الذي يطور حلولاً ريادية لمواجهة التحديات القائمة في قطاع الدفاع ومجالات أخرى، أمس تلقيه ما يزيد على 9 آلاف طلب توظيف لشغل أكثر من 400 وظيفة في شركاتها التابعة بعد مشاركتها الناجحة في معرض «توظيف 2020» الذي أقيم في يناير الماضي.

وعملت «إيدج»‏‏ على مدى يومي عمل، عقب انتهاء فعاليات «توظيف 2020» بسرعة وشفافية على إنجاز القائمة النهائية للمرشحين الذين تم التواصل معهم والإعداد لأكثر من 1000 مقابلة وإنجازها في غضون 3 أيام، في الفترة ما بين 5 و7 فبراير الجاري.

وبحلول 10 فبراير قدمت «إيدج»‏‏ أكثر من 100 عرض عمل إضافي مشروط للتوظيف لإكمال المرحلة الأولى من إجراءات التوظيف بأكملها خلال 7 أيام عمل من بدء تلقي الطلبات.

ويخوض المرشحون لشغل أكثر من 225 وظيفة مرحلة إضافية من إجراءات التوظيف، وخلال أعمال الأسبوع الماضي، خضع المرشحون لعملية تقييم دقيقة مدتها 60 دقيقة قبل إجراء المقابلات الفعلية مع «إيدج»‏‏ وشركاتها.

وأجرت منصة إيدج في «توظيف» تقييماً للكفاءة يقارن بين مهارات المتقدمين ومتطلبات قطاعات أعمالها الرئيسة الخمسة التي تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والدفاع السيبراني، والحرب والاستخبارات الإلكترونية، ودعم المهام.

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب في تجمع التكنولوجيا المتقدمة «إيدج»: في إطار التزامنا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة وحرصنا على تعزيز ريادة دولة الإمارات ومكانتها على الساحة العالمية بالمساهمة في تطوير اقتصاد عصري قائم على المعرفة أظهرت «إيدج»‏‏ خلال مشاركتها في معرض توظيف قدراتها المتطورة أمام آلاف الشباب، وحفزت مجموعة كبيرة من المؤهلين لشغل الوظائف في شركاتها وعملنا بسرعة وكفاءة لضمان استحواذ «إيدج»‏‏ ‏‏ على ألمع العقول والمواهب.