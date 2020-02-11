لجنة المشاورات السياسية الإماراتية - الفلبينية تبحث التعاون

مانيلا (وام) انطلقت في العاصمة مانيلا أعمال الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية الفلبين.

ترأس جانب دولة الإمارات خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، بحضور حمد سعيد الزعابي سفير الدولة لدى الفلبين، في حين ترأس الجانب الفلبيني أنريكه مانالو وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحضور جاسلين كوينتانا سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة.

جرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها والمستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان سبل مواصلة التنسيق والتعاون في مجال العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفقا على عقد الاجتماع الرابع للمشاورات السياسية في أبوظبي في موعد سيتم تحديده لاحقاً.

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