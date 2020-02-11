صيانة طريق جبل جيس وافتتاحه أمام حركة السير

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أنجزت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة صيانة الطريق الرئيسي لجبل جيس والذي تأثر بالأمطار الأخيرة التي شهدتها الإمارة، وأعادت الدائرة افتتاح الطريق أمام حركة السير بعد إتمام الصيانة المطلوبة وتخطيطه.

وأوضح المهندس أحمد الحمادي مدير عام الدائرة، أن الطريق المؤدي لجبل جيس تعرض للإغلاق لإجراء الصيانة اللازمة له قبل إعادة افتتاحه أمام حركة السير من جديد، مشيراً إلى أن شدة المياه في المنحدرات الجبلية بالوادي أثرت على حواف الطريق مما تطلب تقويتها، وإعادة رصفها من جديد.

وأضاف: «هناك عدة حلول لضمان عدم عرقلة حركة السير عند جريان وادي البيح، من بينها إقامة طريق جديد بطول 7.5 كيلومتر إلى جبل جيس سيجري تنفيذه بعيداً عن وادي البيح»، لافتاً إلى أن المسار الجديد للطريق سيكون قريباً من وادي البيح ويرتبط بالطريق الرئيسي لجبل جيس بعد الاستراحة الأولى الموجودة في الطريق الحالي الذي يقطع وادي البيح الذي يشهد تجمعات مياه كبيرة خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة.

وأشار الحمادي إلى أن الطريق الجديد سيختصر المسافة من الطريق الدائري قمة الجبل بحوالي 5 كيلومترات وسيرتبط بالطريق الدائري بالقرب من منطقة وادي حقيل، وسيجري افتتاحه في الربع الأخير من العام الجاري، لافتاً إلى أن جبل جيس أصبح معلماً سياحياً مهماً والدائرة تبذل قصارى جهدها لتوفير أقصى درجات الراحة للقادمين من داخل وخارج الإمارة.

ولفت مدير عام الدائرة إلى العديد من الخدمات التي بات الطريق يضمها عبر الاستراحات التي جرى تنفيذها خلاله الفترة الماضية لهذا الغرض.

من ناحيتهم، أثنى عدد من الأهالي القاطنين في مناطق وادي البيح وجبل جيس ووادي شحة إلى سرعة إنجاز إصلاحات الطريق وافتتاحه أمام حركة السير.

وقال أحمد الشحي أحد سكان الجبل، إن هذا الطريق يعد الوحيد الذي يربط سكان العديد من المناطق في وادي البيح والمناطق المجاورة، ونظراً لهطول الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوق المياه ببحيرة سد وادي البيح فإن الطريق يغمر بالمياه بمجرد جريان الأودية، مطالباً بضرورة أن تكون هناك قنوات تصريف جديدة أو بحيرات تستوعب هذه الكميات الكبيرة وليظل معدل ارتفاع المياه مناسباً للطريق الحالي.