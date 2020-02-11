«موارد الشارقة»: وفرنا 16 ألف وظيفة والمعارض ليست «ديكوراً»

أحمد مرسي (الشارقة)

شهد المعرض الوطني للتوظيف الـ 22 بالشارقة، حضورا ًمميزاً للباحثين عن عمل من المواطنين والمواطنات، لتقديم الأوراق الخاصة بهم، أملاً في الحصول على وظيفة مناسبة، أو تعديل من وضعهم الوظيفي الحالي، والبحث عن وظيفة أخرى تحسن من ظروفهم الحياتية.

وأكد عدد من المواطنين والمواطنات، المتقدمين للحصول على وظيفة في المعرض، حرصهم على استغلال مثل هذه المعارض للحصول على وظيفة مناسبة، والاستفادة من التجمع الكبير للجهات والدوائر الموجودة بالمعرض، والذي يصل إلى 50 مؤسسة حكومية وخاصة، لإجراء مقابلات في أكثر من جهة تتجمع في مكان واحد، ووشددوا على ضرورة الاستمرار في البحث إلى أن يتم الحصول على وظيفة وفقاً للمهارات.

واعتبر سالم على الخضر، مدير التوطين في البنك العربي المتحد، معارض التوظيف الفرصة الأهم والأكبر في الحصول على وظيفة للشباب والشابات من الخريجين، وأنها بمثابة تجمع كبير يجد فيه الشباب الوظائف والشواغر التي تحتاج الجهات التي تشارك في المعرض لتسكين كوادر بها.

وقال إنني بدأت براتب بسيط ووظيفة عادية، في بداية عملي الوظيفي، وقمت بتطوير نفسي عملياً إلى أن أصبحت رئيس قسم التوطين في الجهة التي أعمل بها.

وقالت كل من عائشة سيف النقبي، وميثاء سيف النقبي، وأمنة خميس النقبي، إنهن يحرصن على المشاركة والحضور إلى معارض التوظيف وتقديم الأوراق المطلوبة في الدوائر والجهات، أملا في الحصول على وظيفة تناسب تخصصاتهن.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، أن تصور الشباب لمعارض التوظيف بأنها «ديكور» فقط، هو تصور خاطئ بنسبة مائة بالمائة، وأن الوظائف الفعلية التي يلتحق بها الشباب خير دليل على ذلك، ومن بين هذه النتائج توفير 16 ألف وظيفة في القطاع الحكومي والخاص في الشارقة خلال الفترة من 2014 وحتى 2019، وهناك مساعي عديدة لتوظيف الكثير من الباحثين عن العمل في قطاعي المصارف والتأمين، بحسب توجيهات القيادة الرشيدة.

وقال يجب على الشاب العمل على استثمار أي فرصة وظيفية جديدة والعمل على تطوير نفسه بالمهارات والكفاءات الوظيفية، لاستغلال الفرص المتاحة في الوظائف الحديثة، وخاصة أن هذه المعارض تقوم بتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات متخصصة مجانية وهي ما تعتبر فرصة جيدة لهم للتحلى بهذه المهارات وبالتالي تزيد فرصتهم في الحصول على وظيفة.

وظائف البنوك والتأمين

وأشار جمال أحمد الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية إن فرص الحصول على وظائف للمواطنين تزيد بصورة كبيرة وفقاً توجيهات القيادة الرشيدة، وأن معارض التوظيف تعتبر منصة مهمة للباحثين عن عمل لتقديم أوراقهم والحصول على فرصتهم، وخاصة في ظل استقطاب المواطنين للعمل في قطاعي المصارف والتأمين للوصول إلى تحقيق هدف استراتيجي متمثل توفير 8000 وظيفة في القطاع المالي والتأمين، ووجود خطة مدروسة تهدف لتوظيف الموطنين في القطاع المصرفي، ترتكز على توظيف نحو 1600 موظف خلال العام الجاري، على أن يتم زيادة النسب خلال العامين المقبلين للوصول إلى النسب المستهدفة.

تشغيل الباحثين عن عمل

بدورها أكدت الدكتورة عليا منصور السركال، نائب الرئيس بشركة «دو» للتنمية والتعليم للكوادر البشرية، على أهمية هذه المعارض لإيجاد فرص حيوية لتشغيل الباحثين عن عمل، وضرورة ألا يحبط الشباب في التقديم لأكثر من جهة إلى أن يحصلوا على وظيفه تناسبهم.

وأشار عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة والرئيس التنفيذي لبنك «أتش اس بي سي» في دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية في البنك، والفائز بجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين في القطاع المصرفي والمالي، حرص الجهات المختلفة على التوطين وإيجاد فرص للشباب وأن المعارض لا تعتبر منصات «وهمية» أو «ديكور»، كما يسميها البعض وإنما من خلالها تختار الجهات الأنسب بالنسبة لها لتشغيلهم والاستفادة منهم.