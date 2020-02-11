«معاً» تفتتح «أخذ وعطاء» للابتكار الاجتماعي في ياس مول

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» أمس، افتتاح منصة «أخذ وعطاء» للابتكار الاجتماعي في ياس مول، بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وكشفت الهيئة عن برنامجها المكثف الذي يتضمن فعاليات متعددة ومشاركة متحدثين دوليين وورش عمل عن المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR، وعن دور الجامعات، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية مبتكرة للأطفال والعائلات، إذ تستقبل منصة «أخذ وعطاء» الجمهور على مدار أربعة أسابيع حتى تاريخ 7 مارس 2020، ويتميز كل أسبوع بمعالجة موضوع محدد.

وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن افتتاح المنصة بياس مول يجيء لنكون قريبين جداً من المجتمع وتعريفه بالمشاريع والممكنات التي تقدمها «معاً»، والتي تأتي من المجتمع وإلى المجتمع، وندعو الجميع لزيارة هذا المكان المميز، وللاطلاع على مشاريع «معاً»، مقدماً الشكر لمركز ياس مول على إعطاء هذه المساحة لـ«معاً».

حضر إطلاق المنصة التي تعتبر وجهة للراغبين في لقاء روّاد الأعمال الاجتماعيين، والتعرف على طرق مبتكرة لتحقيق أثر اجتماعي إيجابي في أبوظبي، كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، والعميد عثمان حاجي الخوري، مدير إدارة البعثات للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ونافع الحمادي مدير قطاع الخدمات المساندة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، كما حضر الافتتاح سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، والدكتورة منى المنصوري من هيئة أبوظبي للإسكان، وجريج فيور، المدير المالي لشركة الدار العقارية.

وقد صُممت المساحة بأسلوب يأخذ الزوار في جولة للتعرف على قصة هيئة «معاً» والمبادرات الاجتماعية في أبوظبي، وتتضمن خمسة أقسام رئيسة وهي: انضم إلينا، وتزوّد بالإلهام، وتعلّم من الآخرين، وكوّن معارف جديدة، وشارك بأفكارك، حيث يتمكن الزائر من التواصل وتبادل الأفكار وطلب النصيحة من المتحدّثين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية.

ويشمل برنامج منصة «أخذ وعطاء»، الذي أعلن عنه أمس، جلسات حوار وورش عمل تفاعلية يستضيفها عدد من المتحدثين العالميين من أصحاب الخبرة، وجلسات مخصصة حول موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) وطلاب الجامعات، وفرص للقاء صناع الأثر الاجتماعي الفائزين في الدورة الأولى من حاضنة «معاً» الاجتماعية.

وقالت سلامة العميمي مدير عام هيئة «معاً»: تعد منصة الابتكار الاجتماعي «أخذ وعطاء» مكاناً ملهماً يعمل على تشجيع الجميع على التفكير في سبل مساعدة الآخرين في مجتمعنا. وتهدف «معاً» من خلال هذه المنصة إلى حث الجميع على التعاون وخدمة المجتمع لتنميته، ولذلك رأينا أن نخصص مساحة متاحة للجميع في ياس مول - في قلب الحياة اليومية لأبوظبي.

وأضافت: «آمل أن تستقطب المنصة كل الطموحين الراغبين بأن يكونوا صناعاً للأثر الاجتماعي في أبوظبي، ليتعلموا المزيد حول طرق تحويل شغفهم إلى مشاريع واقعية يمكن أن تحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في مجتمعنا، حيث لا تزال الفرصة سانحة لتقديم الأفكار المبتكرة للدورة الثانية من حاضنة «معاً» الاجتماعية، والتي ستقوم باختيار 10 من روّاد الأعمال الاجتماعيين أصحاب الأفكار المبتكرة والأكثر طموحاً من أصحاب المشاريع في مجال تعزيز الصحة النفسية، وأود أن أشجع كل من لديه فكرة جديدة للتقديم». ويستمر استقبال الطلبات لحاضنة «معاً» الاجتماعية حتى تاريخ 29 فبراير 2020، على أن يتم تقديم أفكار مبتكرة لتعزيز الصحة النفسية في أبوظبي.

أنشطة متنوعة

تتضمن الفعاليات والأنشطة خلال هذا الأسبوع، قراءة كتاب، وفعالية اليوغا باستخدام الكرسي التي يقدمها استوديو «يوجا ون» يوم الأربعاء 12 فبراير (11 صباحاً)، وورشة عمل للأطفال للتعبير عن مشاعرهم بالرسم وتصميم البطاقات.

كما تتضمن حواراً مع حفصة قدير، إحدى صنّاع الأثر الاجتماعي من حاضنة «معاً» الاجتماعية في دورته الأولى.