الإعلام السعودي يلعب دوراً مهماً في تنفيذ رؤية 2030

أبوظبي (الاتحاد)

حضر الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الندوة التي نظمها المركز أمس بعنوان: «واقع الإعلام السعودي بين التحول والتغيير»، وشارك فيها عدد من المسؤولين، ولفيف من الإعلاميين والكتاب ونخبة من المثقفين والمفكرين، ومجموعة من الدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة، بالإضافة إلى جمع غفير من المهتمين بشؤون الإعلام.

وقد استهلت الندوة أعمالها بكلمة ترحيبية لسعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، أشار فيها إلى أن الندوة تناقش مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بالإعلام السعودي، من بينها الدور الذي يقوم به في تحقيق رؤية المملكة 2030، وفي تعزيز الصورة الذهنية للمملكة في الخارج، وفي نشر الوعي بالتحولات المجتمعية التي تشهدها المملكة، وفي تناول صورة الآخر.

وذكر سعادته أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات الإعلام العربي 2020، التي ينظمها المركز، انطلاقاً من إدراكه المتعاظم بأهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة، خاصة ما بات يعرف بـ«وسائل الإعلام الجديد» التي يتصاعد دورها يوماً بعد يوم بفعل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وما أفرزته من تقدم مذهل في التقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وفي بداية الندوة قال علي العلياني، رئيس تحرير ومقدم برامج في قناة «أم بي سي»، في ورقة عرضها بعنوان «مهمة الإعلام السعودي في ضوء رؤية المملكة 2030»، إن الإعلام السعودي يعمل على توحيد الرسائل الموجهة للرأي العام حول رؤية المملكة 2030، وتصحيح ما قد يكون خطأً حولها، وتطوير الخطط الإعلامية والبرامج التنفيذية المرتبطة بها بشكل عام، وأضاف العلياني أنه تم استحداث مركز التواصل الحكومي في المملكة العربية السعودية الذي يهدف إلى تعزيز صورة المملكة، محلياً وإقليمياً ودولياً.

ومن جهته، تحدث سعود الريس، رئيس تحرير جريدة «الحياة» في السعودية والخليج العربي، عن «الصورة الذهنية عن المملكة: الماضي، والحاضر، والمستقبل»، وقال إن هناك وسائل إعلام غربية تحاول الإساءة إلى الإصلاحات الجذرية التي تشهدها المملكة العربية السعودية حالياً، ومن ثم فإن الإعلام السعودي تقع عليه مسؤولية كبيرة في التصدي لذلك الأمر، وأضاف أن على وسائل الإعلام السعودية أن تعمل أيضاً على تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة في الخارج.

وذكر زيد بن كمي، مساعد رئيس تحرير صحيفة «الشرق الأوسط» الدولية، المملكة المتحدة، في ورقة بعنوان: «أهمية الوعي الإعلامي في ظل التحولات المجتمعية في المملكة»، أن الإعلام السعودي لعب عدداً من الأدوار المهمة في مجال توعية المجتمع بمبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030، حيث سلط الضوء على الإنجازات المتنوعة.

وتناول محمد الحارثي، المشرف العام على منتدى الإعلام السعودي، رئيس تحرير مجلتي «سيدتي» و«الرجل»: «صورة الآخر في الإعلام السعودي»، وقال إن الإعلام العربي والسعودي يعاني مشكلة التعميم، فكما نتهم الإعلام الغربي بتعميم صورة سلبية عن العرب والمسلمين، فالإعلام لدينا يعاني المشكلة نفسها أيضاً في تعامله مع الغرب، موضحاً أن نظرتنا للآخر تحكمها العاطفة لا العقل، وذكر أن الصورة النمطية تنشأ من الفراغ المعرفي، والإدراك الانتقائي، فنحن نأخذ من المعلومات ما يتوافق مع قناعاتنا، مشدداً على ضرورة الانفتاح على الآخر.