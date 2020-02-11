بلدية الشارقة تقدم 6 مشاريع متميزة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

تشارك بلدية مدينة الشارقة في أسبوع الابتكار بعدد من المشاريع المتميزة، والتي تسهم في حل العديد من التحديات التي تواجه سير العمل، وتوفر الوقت والجهد والمال، وتقديم الخدمات بجودة عالية، وفقاً لاشتراطات الأمن والسلامة، وبحسب المواصفات العالمية المتفق عليها، للجمهور في الإمارة.

ومن أهم المشاريع الخدمية التي تقدمها البلدية مشروع المسلخ المتنقل الذي يلبي حاجة أفراد المجتمع في مجال الذبح الحلال وفي المنزل، بكافة شروط الأمن والسلامة ومن قبل متخصصين في مجال الذبح الإسلامي، وبأسعار رمزية، حيث يمكن للجمهور طلب الخدمة عن طريق رقم البلدية 993، ليصل المسلخ المتنقل إلى المنزل وتتم عملية الذبح، دون وقوع أي مخالفة أو مخاطر خلال سير العملية. بحسب المهندس محمد هلال البلوشي. رئيس قسم الحركة والمتابعة بإدارة النقليات في بلدية مدينة الشارقة.

وعرضت البلدية مشروع «طائرة الباز»، والتي يتم فيه استخدام الطائرات المسيرة (الدرون) في عمليات التفتيش الميداني بقطاع الهندسة والمباني، بما يتوافق مع شروط وقوانين استخدامها، وذلك للتصوير الجوي، ومعالجة البيانات المساحية.

كما عرضت البلدية مشاريع متنوعة أخرى تحت شعار الاستدامة وإعادة التدوير ومن أبرزها مشروع روية

الذي يقدم حلولاً مبتكرة لمعالجة المياه الرمادية وإعادة استخدامها في سقي الحيوانات والنباتات، وتتميز المياه المعالجة بهذه الطريقة بجودتها وخلوها من المكروبات والجراثيم، ويمكن إعادة استخدامها في دورات المياه، حيث تشكل المياه الرمادية 40% من المياه المهدرة في شبكات الصرف الصحي وتمثل عبئًا على محطات المعالجة.

وعرضت كذلك مشروع «غيث»، وهو عبارة عن وحدة معالجة محمولة على الظهر لتصفية مياه الكوارث والفيضانات المصاحبة للأمطار، ومن أهم مميزات الوحدة صغر حجمها وسهولة حملها باليد، وقدرتها على إنتاج مياه شرب معالجة للمناطق المنكوبة بفيضانات مياه الأمطار.