آمنة الكتبي(دبي) نشر هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي صورة على الانستغرام تجمعه مع زميلة سلطان النيادي وطلاب وطالبات المدارس معلقاً: رواد فضاء المستقبل. وقال المنصوري: «طلبة يحملون أحلاماً كبيرة، في كل مدرسة أزورها مع زميلي سلطان النيادي أرى ابتساماتهم المفعمة بالأمل، وأعينهم تتطلع إلى الفضاء إلى المستقبل المليء بالنجاح».

ويستمر المنصوري والنيادي بزيارة طلاب المدارس في مختلف إمارات الدولة لنقل جوانب من مهمة أول رحلة مأهولة للإمارات إلى الفضاء، وإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للتفاعل مع أول رائد فضاء إماراتي، ما يسهم بشكل كبير في تحفيز الطلاب والمهتمين لدراسة علوم الفضاء، ودفعهم للإسهام في تطوير هذا القطاع الحيوي.

بدوره، أكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء في طريقة للبحث عن أبطال جدد لتعزيز مكانة الإمارات في مجال الفضاء، مشيرين إلى مراحل اختيار الدفعة الثانية من رواد الفضاء والتي تبدأ باستقبال وتقييم الطلبات ومن ثم الفحوص الطبية والاختبارات النفسية المبدئية ومن ثم اختبارات جماعية، وتليها مرحلة المقابلات المبدئية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنصوري والنيادي يدعمان «رواد المستقبل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.