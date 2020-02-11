طفلة مواطنة تبتكر ملابس فضاء مطورة

أم القيوين (الاتحاد) الطفلة المواطنة هيا إبراهيم «5 سنوات» من روضة النرجس بمنطقة أم القيوين التعليمية، أعجبت برائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، وتشجعت على ابتكار شيء يخدم رواد الفضاء أثناء وجودهم في محطة الفضاء الدولية.

وقالت هيا إن رائد الفضاء يحتاج إلى ممارسة الرياضة أثناء وجوده في الفضاء، من أجل تقوية عضلات جسده، لافتة إلى أن ابتكارها عبارة عن ملابس تم تطويرها من خلال تزويدها بأجهزة لتدليك العضلات آلياً بشكل مستمر، وتعمل بوساطة شاحن موصول بالأجهزة في الملابس.

وأضافت أن الملابس المبتكرة ستغنيه من عمل التمارين الرياضية، وستساعده على الاسترخاء وتقوية العضلات، لافتة إلى أنها تتمنى أن يحظى ابتكارها بدعم حتى يحقق نجاحاً في مجال الفضاء يسجل للدولة.

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