محمد الشرقي يكرم أوائل خريجي كليتي زايد الثاني العسكرية والشرطة

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة في دولة الإمارات والمستوى المتميز الذي وصلت إليه من الأداء العالي والمهنية، مثمناً دورهم في تعزيز الأمن والاستقرار في دولة الإمارات وفق توجيهات القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

جاء ذلك خلال تكريم سموه الخريجين الأولين في المجموع العام وفي العلوم الأكاديمية من كليتي زايد الثاني العسكرية والشرطة، وهما سعيد محمد علي الزيودي وعبدالله سالم رشودي الزيودي، بمرافقة أولياء أمورهما.

وقدم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي التهاني للخريجين بما حققاه من تفوق ونجاح، داعياً إياهما إلى مواصلة التعلم وبذل الجهد والمثابرة لاكتساب الخبرات اللازمة التي تمكنهما من رد الجميل والعرفان للوطن وقيادته الحكيمة.

وأعرب الخريجان وأولياء أمورهما عن الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على رعايتهما ودعمهما الدائم لأبناء الوطن، مؤكدين أن يكونا عند حسن ثقة القيادة بهما وتطلعات شعب الإمارات في تعزيز الأمن والأمان في دولتنا العزيزة.

حضر اللقاء سالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.